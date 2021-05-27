В МИДе подтвердили получение уведомления от США о невозвращении в ДОН

В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что получили от США уведомление о решении не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН).

«В МИДе подтверждают эту информацию», — сообщили «Интерфаксу» 27 мая в ведомстве.

Ранее в этот же день агентство Associated Press со ссылкой на источник сообщило о том, что Вашингтон в преддверии саммита президентов России и США уведомил Россию, что не вернется в ДОН.

Такое решение американская сторона приняла по итогам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в договоре, от которого отказалась администрация экс-президента США Дональда Трампа в ноябре 2020 года, уточняется в материале.

19 мая Госдума на пленарном заседании приняла внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о денонсации ДОН. Решение было принято единогласно.

В тот же день сенатор Алексей Пушков, комментируя денонсацию Госдумой договора, заявил, что Вашингтон похоронил данное соглашение, которое, по его мнению, было заключено как важная мера доверия после завершения холодной войны. В настоящее время, указал Пушков, Запад ведет против России новую холодную войну и «от доверия не осталось и воспоминания».

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения 11 мая. Тогда Песков отмечал, что документ имеет смысл только в том случае, если в рамках него действительно происходит обмен информацией.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он вступил в силу в 2002-м. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга и их деятельности. При этом США вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В ответ на это Россия приступила к процессу выхода из договора 15 января, до того как в Белом доме сменилась администрация.