Пушков прокомментировал денонсацию Договора по открытому небу

Сенатор Алексей Пушков, комментируя денонсацию Госдумой Договора по открытому небу (ДОН), заявил, что Вашингтон похоронил данное соглашение, которое, по его мнению, имело в основном политический характер.

«Договор об открытом небе был заключен как важная мера доверия после завершения холодной войны, призванная закрепить новое состояние дел на европейском континенте. Сейчас же Запад ведет против России новую холодную войну, от доверия не осталось и воспоминания, и договор, имевший в основном политическое значение, был в духе времени похоронен Вашингтоном», — написал в своем Telegram-канале 19 мая Пушков.

Также сенатор считает, что «антивоенная Европа», существовавшая в 1980-е годы, сильно изменилась: сейчас страны НАТО легко могут позволить себе проводить военные учения на границах с Россией, а также в Черном и Балтийском морях. По его мнению, сейчас на Западе больше внимания уделяется иным вопросам, например сексизму и расизму, но не «вопросам проявления новой холодной войны и военной угрозы, которая, однако, не исчезла, а сохраняется и нарастает».

Ранее в этот день стало известно, что Госдума на пленарном заседании приняла внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о денонсации ДОН. Решение было принято единогласно.

В пояснительной записке к документу уточнялось, что в ноябре прошлого года Вашингтон отказался от соблюдения соглашения, что нарушило баланс интересов государств — членов ДОН, что повлекло за собой серьезный ущерб соблюдению договора, в частности его роли в укреплении доверия и транспарентности, а также вызвало угрозу национальной безопасности РФ.

Принять соответствующий документ попросил депутатов Госдумы замглавы МИД России Сергей Рябков. Выступая на пленарном заседании, он отметил, что американская сторона так и не дала внятного ответа РФ по ситуации с ДОН. В связи с этим оснований для пересмотра позиции Москвы нет.

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН 11 мая. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в тот же день, что документ имеет смысл только в том случае, если в рамках него действительно происходит обмен информацией.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он вступил в силу в 2002-м. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга и их деятельности. При этом США вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В ответ на это Россия приступила к процессу выхода из договора 15 января, до того как в Белом доме сменилась администрация.