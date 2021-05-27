США уведомили Россию о невозвращении в Договор по открытому небу

Вашингтон в преддверии саммита президентов России и США уведомил Россию, что не вернется в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом 27 мая сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник.

По информации источника, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе беседы с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым сообщила, что Соединенные Штаты не будут возвращаться к участию в ДОН.

Такое решение американская сторона приняла по итогам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в договоре, от которого отказалась администрация экс-президента США Дональда Трампа в ноябре 2020 года, уточняется в материале.

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена запланирована на 16 июня в Женеве.

Ранее, 19 мая, Госдума на пленарном заседании приняла внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о денонсации ДОН. Решение было принято единогласно.

В пояснительной записке к документу уточнялось, что в ноябре прошлого года Вашингтон отказался от соблюдения соглашения, что нарушило баланс интересов государств — членов ДОН, что повлекло за собой серьезный ущерб соблюдению договора, в частности его роли в укреплении доверия и транспарентности, а также вызвало угрозу национальной безопасности РФ.

В тот же день сенатор Алексей Пушков, комментируя денонсацию Госдумой договора, заявил, что Вашингтон похоронил данное соглашение, которое, по его мнению, было заключено как важная мера доверия после завершения холодной войны. В настоящее время, указал Пушков, Запад ведет против России новую холодную войну и «от доверия не осталось и воспоминания».

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения 11 мая. Тогда Песков отмечал, что документ имеет смысл только в том случае, если в рамках него действительно происходит обмен информацией. Нижняя палата российского парламента на пленарном заседании 19 мая единогласно приняла внесенный президентом законопроект о денонсации ДОН.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он вступил в силу в 2002-м. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга и их деятельности. При этом США вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В ответ на это Россия приступила к процессу выхода из договора 15 января, до того как в Белом доме сменилась администрация.