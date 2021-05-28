Глава авиакомпании Ryanair назвал посадку лайнера в Минске угоном

Гендиректор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири в письме главе департамента по авиации минтранса Белоруссии назвал инцидент с посадкой самолета в Минске «преднамеренным и незаконным угоном. Об этом 27 мая пишет газета The Wall Street Journal, в распоряжении которой есть письмо.

Саму ситуацию с вынужденной посадкой в белорусской столице борта, следовавшего из Афин в Вильнюс, глава Ryanair обозначил как «незаконное и предосудительное действие».

Кроме того, как пишет издание, О'Лири считает заявления Белоруссии о произошедшем ложными, а работников минского аэропорта он назвал «обструкционистами».

Вместе с этим в своем письме гендиректор Ryanair призвал правительство Белоруссии «идентифицировать» трех пассажиров, которые сошли в Минске, из-за подозрений авиаперевозчика в их работе на спецслужбы.

Ранее в четверг премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что у Афин нет никаких свидетельств присутствия сотрудников спецслужб в самолете авиакомпании Ryanair, на котором летел задержанный в Минске бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Инцидент с самолетом, произошедший 23 мая, вызвал бурную реакцию со стороны европейских стран и США. Воздушное судно приземлилось в Минске после сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. При этом Протасевича задержали вместе с сопровождавшей его россиянкой Софьей Сапегой.

Страны Запада резко раскритиковали Минск, сравнив инцидент с самолетом с угоном. На следующий день на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. Лукашенко заявил, что на санкции и провокации Запада республика будет реагировать жестко.