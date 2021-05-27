В Греции заявили об отсутствии информации о спецагентах на борту Ryanair

У Афин нет никаких свидетельств присутствия сотрудников спецслужб в самолете авиакомпании Ryanair, на котором летел задержанный в Минске бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом 27 мая заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

«Насколько мы знаем — на основе работы, которую мы проделали, а мы, разумеется, работаем вместе со спецслужбами, — нет никакого свидетельства того, что на борту были агенты», — сказал политик в интервью немецкой газете Bild.

По его словам, он слышал несколько версий касательно рейса Ryanair, которые, однако, пока не удалось никому подтвердить.

«У нас нет совершенно никаких свидетельств того, что на борту самолета был агент или что за Протасевичем следили или его преследовали», — подтвердил Мицотакис.

Инцидент с самолетом, произошедший 23 мая, вызвал бурную реакцию со стороны европейских стран и США. Воздушное судно приземлилось в Минске после данных о минировании. После приземления в аэропорту был задержан оппозиционер Протасевич, находившийся на борту.

Страны Запада резко раскритиковали Минск, сравнив инцидент с самолетом с угоном. На следующий день на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. Лукашенко заявил, что на санкции и провокации Запада республика будет реагировать жестко.