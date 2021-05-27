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МИД Украины назвал угрозой сближение России и Белоруссии

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал сближение Москвы и Минска угрозой для своей страны.

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«Нам нужно заботиться о своей национальной безопасности, потому что, безусловно, дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Российской Федерацией Белоруссии для наращивания агрессии против нашей страны», — сказал Кулеба в эфире украинского телеканала «1+1», отметив, что данная ситуация может привести к поглощению Белоруссии Россией.

Глава ведомства указал на то, что позиция президента Белоруссии Александра Лукашенко «не оставляет возможности строить с ним какие-либо отношения», отметив, что на фоне последних событий страна всё больше начинает быть похожей на Россию.

Накануне Кулеба во время переговоров с генсеком ОБСЕ Хельгой Марией Шмид заявил, что всех беспокоит состояние с правами человека и демократией в Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair.

24 мая украинский президент Владимир Зеленский поручил кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолета Ryanair 23 мая, на борту которого находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после посадки авиасудна.

После этой ситуации страны Запада ввели ряд санкций против Белоруссии, приостановив со страной авиасообщение и запретив авиакомпаниям пускать самолеты над воздушным пространством Белоруссии. Россия, в свою очередь, заявила, что данный инцидент является внутренним делом Белоруссии.

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