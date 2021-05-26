Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Семака признали лучшим тренером сезона в «Тинькофф РПЛ»
Мир
В Швеции ужесточили закон о запрете многоженства
Общество
Синоптики предупредили о сильном ливне в Москве
Общество
У рэпера Элджея нашли 241 штраф за нарушение ПДД
Мир
В Нигерии из-за перегруженности судна 140 человек пропали без вести
Мир
Польша запретила белорусским самолетам вход в свое воздушное пространство
Экономика
В Москве число безработных сократилось почти в 1,5 раза с начала 2021 года
Спорт
Сборная России обыграла Данию на чемпионате мира по хоккею
Общество
Суд вновь отказал Виктору Батурину в многомиллионном иске к сестре
Сюжет:

На Украине обеспокоились ситуацией с правами человека в Белоруссии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с генсеком ОБСЕ Хельгой Марией Шмид заявил, что всех беспокоит состояние с правами человека и демократией в Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair.

Облетели в копеечку: белорусской авиаотрасли грозит потеря $100 млн
В Евросоюзе начали готовить новые персональные и экономические санкции против Минска

«Мы обсудили ситуацию в Белоруссии, которая является страной — участницей ОБСЕ, и, безусловно, нас всех волнует состояние с правами человека и демократией в Белоруссии, а для Украины это еще большой вызов безопасности ввиду усиления позиции России в этой стране», — сказал Кулеба в ходе совместной пресс-конференции, состоявшейся 26 мая.

Также глава ведомства подчеркнул, что в случае возникновения необходимости в эвакуации граждан Украины с белорусской территории Киев не оставит своих граждан, «тем более в Белоруссии».

«Когда нам сегодня стали известны случаи украинских пациентов, которые могут по состоянию здоровья только самолетом добраться из Минска в Киев, я сразу связался с минздравом, чтобы найти безопасный путь возвращения наших граждан домой», — отметил глава МИДа.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Информация впоследствии не подтвердилась.

На борту самолета находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Также Евросовет призвал всех базирующихся в ЕС авиаперевозчиков избегать перелетов через Белоруссию.

В августе прошлого года после президентских выборов, прошедших в Белоруссии и завершившихся победой Александра Лукашенко, в стране вспыхнули акции протеста. Белорусский лидер обвинил в сложившейся ситуации западные страны, которые, по его словам, вмешивались во внутренние дела республики. Беспорядки активно освещал Telegram-канала NEXTA.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021