На Украине обеспокоились ситуацией с правами человека в Белоруссии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с генсеком ОБСЕ Хельгой Марией Шмид заявил, что всех беспокоит состояние с правами человека и демократией в Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair.

«Мы обсудили ситуацию в Белоруссии, которая является страной — участницей ОБСЕ, и, безусловно, нас всех волнует состояние с правами человека и демократией в Белоруссии, а для Украины это еще большой вызов безопасности ввиду усиления позиции России в этой стране», — сказал Кулеба в ходе совместной пресс-конференции, состоявшейся 26 мая.

Также глава ведомства подчеркнул, что в случае возникновения необходимости в эвакуации граждан Украины с белорусской территории Киев не оставит своих граждан, «тем более в Белоруссии».

«Когда нам сегодня стали известны случаи украинских пациентов, которые могут по состоянию здоровья только самолетом добраться из Минска в Киев, я сразу связался с минздравом, чтобы найти безопасный путь возвращения наших граждан домой», — отметил глава МИДа.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Информация впоследствии не подтвердилась.

На борту самолета находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Также Евросовет призвал всех базирующихся в ЕС авиаперевозчиков избегать перелетов через Белоруссию.

В августе прошлого года после президентских выборов, прошедших в Белоруссии и завершившихся победой Александра Лукашенко, в стране вспыхнули акции протеста. Белорусский лидер обвинил в сложившейся ситуации западные страны, которые, по его словам, вмешивались во внутренние дела республики. Беспорядки активно освещал Telegram-канала NEXTA.