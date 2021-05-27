Житель Саратова перевел мошенникам 3 млн рублей

За одни сутки как минимум семь жителей Саратова отдали мошенникам 4,78 млн рублей, информирует пресс-служба УМВД по городу.

Так, 57-летнему мужчине позвонила якобы представительница банка, которая поведала о неких злоумышленниках, оформляющих от его имени кредит. Аферистка убедила потерпевшего, что для сохранности денег необходимо имеющиеся сбережения перевести на «безопасные» счета, передает ИА «Взгляд-инфо».

«Саратовец выполнил все необходимые операции по инструкции звонившей, перечислив 3 млн рублей. Через некоторое время мужчина понял, что стал жертвой мошенницы, и обратился во Фрунзенский отдел полиции», — рассказывает ведомство о финале этой истории.

Как стало известно 24 мая, за неделю в Приморском крае 74 человека сообщили в полицию о том, что стали жертвами мошенничества. Общая сумма ущерба превысила 12,2 млн рублей. По данным правоохранительных органов, злоумышленники используют различные схемы обмана. В частности, они рассказывают обманутым гражданам о надбавках к пенсии или представляются сотрудниками банков. Также участились случаи телефонного мошенничества с использованием дипфейков. С помощью синтеза аудиовизуального контента мошенники создают реалистичные аудиозаписи.