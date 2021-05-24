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Больше 13 млн рублей перечислили жители Приморья мошенникам за неделю

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За неделю в Приморском крае 74 человека сообщили в полицию о том, что стали жертвами мошенничества. Общая сумма ущерба превысила 12,2 млн рублей.

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По данным правоохранительных органов, злоумышленники используют различные схемы обмана. В частности, они рассказывают обманутым гражданам о надбавках к пенсии или представляются сотрудниками банков. Также участились случаи телефонного мошенничества с использованием дипфейков. С помощью синтеза аудиовизуального контента мошенники создают реалистичные аудиозаписи. В одном из случаев преступники позвонили жительнице Приморья и просили перевести деньги на счет от имени ее сына. Об этом пишет ИА UssurMedia.

В МВД напоминают, что нельзя сообщать посторонним лицам коды и данные карты. Также не следует переводить деньги на незнакомые банковские счета или телефонные номера. При приобретении товаров через интернет необходимо проверить реальность существования компании, которая предлагает товар.

20 мая сообщалось о случае мошенничества в Екатеринбурге. 61-летняя женщина лишилась 1,3 млн рублей. По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он предложил перевести деньги на «безопасный» счет.

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