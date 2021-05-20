Жительница Екатеринбурга лишилась 1,3 млн рублей из-за мошенников

Уголовное дело возбуждено по факту дистанционного мошенничества в отношении 61-летней жительницы Екатеринбурга. Женщина лишилась 1,3 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он предложил женщине защитить свои сбережения и перевести их на «безопасный» счет. Жительница Екатеринбурга выполнила инструкции мошенника и с помощью банкомата перевела средства по указанным реквизитам. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

Когда потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ранее сообщалось, что 54-летняя россиянка перевела мошенникам рекордные 400 млн рублей. Женщина поверила злоумышленникам, которые позвонили ей и заявили, что «будут спасать деньги». Потерпевшая перевела средства в течение месяца.