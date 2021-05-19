Выдававшие себя в соцсетях за Илона Маска мошенники украли более $2 млн
Выдававшие себя в соцсетях за американского бизнесмена, основателя Tesla Илона Маска мошенники, за полгода украли более $2 млн в криптовалюте. Об этом сообщается в отчете Федеральной торговой комиссии США (FTC).
Отмечается, что злоумышленники создавали фальшивые аккаунты в Twitter и от имени Маска предлагали пользователям перевести токены на их криптокошельки, обещая крупное вознаграждение.
Аналогичные мошеннические схемы на рынке криптовалют стоили простым пользователям $80 млн, это в 10 раз больше, чем годом ранее.
За последние полгода FTC получила около 7 тыс. сообщений от пользователей, столкнувшихся с разными формами мошенничеств.
Накануне эксперты сообщили, что цена биткоина может либо упасть до $30–38 тыс., либо вырасти до $100 тыс., но негативный сценарий преобладает. Среди причин возможного падения назывались заявления Маска, который сообщил о прекращении продажи Tesla за биткоины.