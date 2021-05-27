Удача привалила: в России появился новый вид мошенничества с банковскими картами

На днях житель Екатеринбурга получил на карту перевод на 15 тыс. рублей. Деньги оказались микрозаймом, однако мужчина уверен: сам он не оформлял никаких договоров. Теперь екатеринбуржец опасается возможных процентов за заем, который не брал, а также не понимает, как и куда вернуть эти деньги. По мнению юристов, в такую ситуацию может попасть каждый. Главное в этом случае — ни в коем случае не тратить эти денежные средства и как можно быстрее вернуть их отправителю. Существует несколько способов, как это сделать, даже если сама микрокредитная организация не будет спешить возвратить свои заемные средства. Подробности — в материале «Известий».

Непрошеный перевод

Микрокредитная организация «Будьте богаты» перевела одному из жителей Екатеринбурга микрозаем на 15 тыс. рублей, о котором он не просил. По словам мужчины, он получил перевод на карту вечером 21 мая. Воспользовавшись поиском, он обнаружил, что «Будьте богаты» — юридическое лицо, которое работает через сайт «Теремзайм», а ранее работало под брендами «РоботМани», «Кометазайм» и Mishka Money.

«Почитал отзывы про эту контору, там все ревут и страдают. А в условиях сказано, что заем дают под 365% годовых», — сообщил мужчина. Из отзыв ов он также узнал , что обычно кредиторы из этой организации поступают следующим образом: сначала они с большой скоростью крутят проценты, затем передают данные должника коллекторам. Однако в отзывах мужчина так и не нашел ни одн ого случай, похожего на свой, — обычно люди сами оформляли заем, а затем им и их родственникам начинали звонить коллекторы.

В поддержке банка ему заявили, что не могут сами вернуть перевод отправителю и нужно обращаться к тем, кто прислал. Но на сайте «Теремзайм» мужчина так и не нашел контактов организации, кроме номера телефона, который всё время был недоступен, и электронной почты. На письмо пострадавшему пока не ответили.

В банке ему посоветовали обратиться в банк-отправитель с просьбой отправить письмо «доброй воли». Отмечается, что по официальному запросу стороннего банка финансовая организация может рассмотреть возможность возврата платежа. Этот порядок регулируется № 161-ФЗ от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе».

Вместе со специалистами мужчина пришел к выводу, что кто-то воспользовался его данными и оформил заем на сайте микрокредитной компании. Однако он уверен, что не «светил» свои персональные данные, и не понимает, откуда у мошенников может быть доступ к ним.

Потратил — считай, признал

Так что же делать в случае, если вам приходит микрозаем, который вы не оформляли? Для начала не стоит бояться возможных процентов по этому займу, сообщил в разговоре с «Известиями» юрист Александр Целых. «Если человек не согласовывал условия договора займа, не оформлял и не подписывал его, то никакие проценты (именно по займу) с него потребовать невозможно. Если это всё же будет происходить, то это незаконно, а потому человек вправе их не платить. В данном случае возникает лишь одна обязанность — вернуть тело займа, то есть сумму основного долга и не более того. Максимум, что может быть начислено, если человек затянет с возвратом этой суммы в организацию, — это проценты согласно ключевой ставке ЦБ, да и то такая вероятность весьма сомнительна», — отметил юрист. По его словам, в такой ситуации стоит попробовать отправить заявление в организацию, перечислившую деньги на счет, с требованием забрать эти средства либо обеспечить условия для их возврата.

Самое главное — не тратить эти деньги, подчеркнул в разговоре с «Известиями» директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов. «Учитывая, что у нас люди любят «халяву», то они могут воспользоваться этими деньгами. А если воспользовались, то, значит, согласны с предоставлением займа. Поскольку лицо, которое отправило эти деньги, является коммерческой организацией, значит, человек, воспользовавшись этими деньгами, признает свою осведомленность», — отмечает Крылов.

Удача привалила2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Банк, который совершил трансакцию, действительно не может без распоряжения клиента совершить какую-либо обратную трансакцию. Но в таком случае клиент может взять эти денежные средства и отправить на расчетный счет организации, которая ему их отправила, с указанием на возврат ошибочного платежа.

Впрочем, существует вероятность того, что найти счет отправителя не получится. Но в любом случае всегда можно найти ИНН этой компании по названию, говорит Крылов.

— Когда есть ИНН, мы можем получить полные данные этой компании через сайт налоговой службы. Дальше идем к нотариусу и прибегаем к услуге под названием «нотариальный депозит», то есть указываем, кому вы хотите отправить деньги и с каким назначением. И нотариус уже оказывает эту услугу самостоятельно, то есть связывается с той компанией, которая эти деньги перечислила. Здесь уже наличие расчетного счета не требуется — нотариус сам связывается и сообщает, что денежные средства для компании находятся у него и они могут их забрать.

Исключить неосторожность

Нередко бывает и такое, что человек, не понимая того, действительно оформляет оферту, то есть предложение заключить договор, после чего ему и приходит тот самый микрозаем, рассказала «Известиям» адвокат Евгения Колесникова. Происходит это так: человек что-то нажимает в интернете, подумав, что оставляет заявку на кредит, но на самом деле оформляет оферту и на основании этого договора ему перечисляют деньги.

— Ушли в прошлое те времена, когда заключить договор займа можно было только путем личного обращения в банк и заключения письменного договора с заемщиком. Если человек, как думают юридически неподкованные граждане, не ходил в банк, ничего не подписывал — значит он ничего и не заключал. На самом деле это не так — с учетом ситуации на рынке микрозаймов очень много договоров оферты заключаются именно в интернете, и для подавляющего большинства людей выглядят эти договоры как заявки на кредит.

Удача привалила3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Бывает и так, что мошенники пользуются чужими паспортными данными и от имени ничего не подозревающего гражданина оформляют оферту, отмечает адвокат. Для этого мошенникам нужны только фамилия, имя, номер и серия паспорта. Предоставить жуликам паспортные данные может неограниченный круг лиц, куда входят поликлиники, кредитные организации и т.п. «Но тогда должен быть доступ к номеру телефона, на который высылается пароль, необходимый для заключения договора. Так происходит, если симка оформлена на одного человека, а пользуется ею кто-то другой. В таком случае действительно возможно, что за человека кто-то другой оформил кредит или микрозаем», — рассказала собеседница «Известий».