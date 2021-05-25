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Россиянину выдали непрошенный кредит под 365% годовых

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Микрокредитная организация «Будьте богаты» перевела одному из жителей Екатеринбурга микрозаем на 15 тыс. рублей, о котором он не просил. Как рассказал пострадавший порталу E1.RU 25 мая, эта компания дает заем под 365% годовых.

Обман по копии: мошенникам удается брать кредиты по чужим документам
В связи с этим юристы советуют регулярно проверять свою кредитную историю

По словам собеседника портала, он получил перевод на сумму 15 тыс. рублей на карту банка «Тинькофф» вечером 21 мая. Воспользовавшись поиском, он обнаружил, что «Будьте богаты» — юридическое лицо, которое работает через сайт «Теремзайм», а ранее работало под брендами «РоботМани», «Кометазайм» и Mishka Money.

«Почитал отзывы про эту контору, там все ревут и страдают. А в условиях сказано, что заем дают под 365% годовых», — сообщил мужчина.

В отзывах он прочитал, что эти кредиторы сначала с большой скоростью крутят проценты, затем передают данные должника коллекторам. Но в отзывах нет ни одного примера, похожего на ситуацию екатеринбуржца: обычно люди сами оформляли заем, а затем им и их родственникам начинали звонить коллекторы.

В поддержке «Тинькофф» ему заявили, что не могут вернуть перевод отправителю и нужно обращаться к тем, кто прислал. На сайте «Теремзайм» нет контактов, кроме номера телефона, который все время был недоступен, и электронной почты. На письмо пострадавшему пока не ответили.

В банке ему посоветовали обратиться в банк-отправитель с просьбой отправить в «Тинькофф» письмо «доброй воли». Отмечается, что по официальному запросу стороннего банка финансовая организация может рассмотреть возможность возврата платежа. Этот порядок регулируется № 161-ФЗ от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе».

Вместе со специалистами мужчина пришел к выводу, что кто-то воспользовался его данными и оформил заем на сайте микрокредитной компании. Однако он уверен, что не «светил» свои персональные данные, и не понимает, откуда у мошенников может быть доступ к ним.

В ноябре прошлого года «Известия» писали, как мошенники берут незаконные займы или кредиты в микрофинансовых организациях по чужим документам. По словам адвоката коллегии адвокатов Sed Lex Веры Ефремовой, часто МФО в отличие от банков не проверяют и не сверяют документацию, поскольку их главная задача — выдать кредит, а потом взыскать деньги с заемщика с огромными процентами.

Директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов отметил, что такие микрозаймы обычно берут через интернет, что увеличивает риск мошенничества.

Чтобы проверить, не висят ли на человеке кредиты или займы, следует узнать свою кредитную историю, в которой отражены все операции с кредитам. Согласно федеральному закону «О кредитных историях», эти данные хранятся в бюро кредитных историй. Список этих специализированных организаций можно посмотреть на портале госуслуг. Кроме того, можно зарегистрироваться на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Также можно зайти на сайт судебной системы, где по своему имени и фамилии узнать о наличии исковых заявлений. Если мошенникам удалось оформить кредит, необходимо признать договор недействительным и обратиться в суд с соответствующим иском.

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