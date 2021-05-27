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РФПИ и UNICEF договорились о поставках «Спутника V»

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Детский фонд ООН (UNICEF) подписали соглашение о поставках 220 млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Информация следует из пресс-релиза РФПИ, опубликованного в четверг, 27 мая.

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«Соглашение с UNICEF по вакцине «Спутник V» позволит расширить доступ и удовлетворить спрос на вакцины по всему миру. Поставки для UNICEF станут возможны после внесения вакцины в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

В этот же день в РФПИ заявили об ожидании от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что организация в ближайшем будущем внесет вакцину «Спутник V» в список рекомендованных.

Ранее, 19 мая, представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович выразила надежду, что инспекторы ВОЗ смогут завершить оценку безопасности российской вакцины в течение предстоящего лета.

22 марта президент России Владимир Путин указал на растущий интерес к «Спутнику V» за рубежом, несмотря на умышленную ее дискредитацию и информационные вбросы. По его словам, заявления чиновников ЕС о «ненужности» «Спутника V» заставляют задуматься, что они отстаивают интересы отдельных компаний, а не граждан союза.

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» ЕМА начало в первых числах марта. Месяцем ранее стало известно, что регулятор ЕС завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в Евросоюз, что и сделал РФПИ, однако до сих пор никакого решения не принято.

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