В РФПИ выразили надежду на внесение «Спутника V» в список рекомендаций ВОЗ
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) ожидают, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшем будущем внесет вакцину против коронавируса «Спутник V» в список рекомендованных. Об этом 27 мая заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«РФПИ ожидает успешного завершения процесса преквалификации вакцины и одобрения ВОЗ, что позволит начать поставки для ЮНИСЕФ и внести вклад в спасение миллионов жизней», — отметил Дмитриев.
Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца обратилась к правительству России с просьбой предоставить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».
Ранее, 21 мая, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что успех российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в мире обусловлен ее высокой эффективностью, которую подтвердили международные эксперты. Препарат отличается безопасностью, легкостью транспортировки и хранения, отметила Голикова.
Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе прошлого года и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112