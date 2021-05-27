Волков назвал возможный срок получения визы в США для полета на бой с Ганом

Российский боец UFC Александр Волков 27 мая назвал возможный срок получения визы в США, где ему предстоит провести бой против француза Сирила Гана 26 июня.

«Визы пока действительно нет, мы сейчас записались на получение визы в посольство в Казахстане, если всё будет по плану, то на следующей неделе визу получим. Да, придется тренировочный процесс прервать, слетать в Казахстан на несколько дней. Это вносит свои неудобства, но что поделать, всё ради зрелища», — заявил Волков в разговоре с газетой «Спорт-Экспресс».

Спортсмен выразил надежду, что виза будет готова к 5 июня.

«Хорошо бы недели за две туда попасть. Надеюсь, что числа 5-го виза уже будет, затем будет неделя подготовки в Москве, а уже потом поеду в Штаты. Там дополнительной работы не будет, вся работа была проведена здесь, со спарринг-партнерами, с тренерами. Там уже будет только подводка к бою, подготовка моральная и тактическая», — добавил Волков.

В феврале Волков получил бонус в размере $50 тыс. за победу над нидерландцем Алистаром Оверимом в рамках турнира UFC Fight Night 184.

Поединок состоялся 7 февраля в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Волков нокаутировал Оверима во втором раунде. На пресс-конференции россиянин признался, что знал о возможности закончить бой с нидерландцем досрочно, особенно после того, как увидел лицо соперника в конце первого раунда.