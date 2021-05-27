В Чехии конфликт с Россией назвали срежиссированной аномалией

Бывший чехословацкий дипломат Станислав Суя, комментируя высылку сотрудников российского посольства, назвал данный инцидент «уникальным случаем», выразив надежду на то, что Прага и Москва восстановят отношения «скорее рано, чем поздно».

«Недавний призыв премьера Бабиша, который попросил у других стран — членов Европейского союза выслать «хотя бы по одному российскому дипломату» в знак солидарности с Чешской Республикой, показался мне доморощенной дипломатией. Похоже на мольбу: ну хоть одного… Если премьер так уверен в пресловутой «одной-единственной версии» инцидента в Врбетице, то к чему подобные обращения к союзникам?» — сказал Станислав Суя в беседе с Haló noviny.

По его мнению, данный инцидент войдет в историю как «срежиссированная аномалия». Бывший дипломат добавил, что доказать причастность России к взрывам во Врбетице в 2014 году всё еще не удалось.

«Я знаю, что русские благодаря своей широкой славянской душе бывают очень великодушны, они уже не раз сталкивались с подобными обвинениями и оскорблениями с разных сторон. Говорят, в России распространилось выражение «Бывали хуже времена, но не было подлей», — отметил Суя, Добавив, что кризис в этих двухсторонних отношениях, вероятно, сильно скажется на торгово-экономических связях.

Днем ранее стало известно, что посольство Чехии в Москве в целях сокращения состава дипмиссии на паритетных началах с российской стороной уволило 71 работника. Уточнялось, что до конца мая сократят еще восемь человек.

Чехия и Россия перешли на паритет в численности сотрудников посольств. По данным МИД России, к концу мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, в то же время численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четыре административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника. Произойдет уравнивание численности персонала посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве до уровня «семь дипломатов и 25 административно-технических работников».

Отношения между РФ и Чехией стали напряженными после того, как 17 апреля премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил о подозрении в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия решила выслать 18 российских дипломатов.

Москва в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства в столице персонами нон грата. Обвинения Чехии в адрес России категорически отвергли, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.

20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления о причастности РФ к взрыву безосновательны и разрушительны для отношений между двумя государствами. По его словам, в целом в отношении РФ проводится «линия на недружественное воздействие», оказываются давление и попытки сдерживания.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных стран. В список попали два государства — Чехия и США.