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Чешское посольство в Москве уволило 71 местного работника

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Посольство Чехии в Москве в целях сокращения состава дипмиссии на паритетных началах с российской стороной уволило 71 принятого на месте работника, до конца месяца сократят еще восемь человек, сообщила 25 мая представитель МИДа республики Эва Давидова.

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«Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте (российский. — Ред.) работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре. До конца мая будут уволены еще восемь местных работников, таким образом, общее число уволенных составит 79 человек», — цитирует Давидову чешское издание Irozhlas.

По ее словам, количество оставшихся местных работников в соответствии с решением российской стороны составит 19 человек.

Чехия и Россия перешли на паритет в численности сотрудников посольств. По данным МИД России, к концу мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, в то же время численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четыре административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.

Произойдет уравнивание численности персонала посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве до уровня «семь дипломатов и 25 административно-технических работников».

Отношения между РФ и Чехией стали напряженными после того, как 17 апреля премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил о подозрении российских спецслужб в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия решила выслать 18 российских дипломатов.

Москва в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. Обвинения Чехии в адрес России категорически отвергли, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.

20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления о причастности РФ к взрыву безосновательны и разрушительны для отношений между двумя государствами. По его словам, в целом в отношении РФ проводится «линия на недружественное воздействие», оказываются давление и попытки сдерживания.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных стран. В список попали два государства — Чехия и США.

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