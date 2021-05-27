Чехия лишила аккредитации школу при посольстве России в Праге, парализовав работу учебного заведения. Об этом 27 мая сообщило российское дипведомство в Чехии.

«Лишение их (преподавателей. — Ред.) чешской стороной соответствующей аккредитации вынуждает их до 1 июня сего года покинуть территорию Чешской Республики. Таким образом сорвана сдача учащимися государственных экзаменов, а работа школы парализуется», — говорится в сообщении посольства РФ в Facebook.

В ведомстве отметили, что основная часть работающих в школе преподавателей аккредитована в Чехии в качестве членов административно-технического состава посольства в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Школа является подразделением посольства, комплекс школьных зданий построен на основе соглашения между правительствами СССР и ЧССР об обмене школьными комплексами зданий в Праге и официально передан чешским Управлением по обслуживанию дипломатического корпуса Праги непосредственно посольству СССР в Чехии 31 декабря 1981 года.

«Разговоры о том, что школа не является составной частью посольства ведутся либо из-за незнания предмета, либо из-за умышленного игнорирования соответствующей договорно-правовой базы», — указали в посольстве.

В ведомстве также подчеркнули, что ущемление права детей на получение образования не может быть оправдано никакими конъюнктурными соображениями, а недружественные шаги Праги наносят урон будущим поколениям соотечественников. «Примечательно, что только Чехия пошла по пути разрушения этого образовательного института», — добавили в посольстве.

Отношения России и Чехии обострились после заявлений премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который в середине апреля сообщил, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда же было объявлено о высылке 18 российских дипломатов.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. В итоге стороны пришли к решению привести составы посольств в паритет. Обвинения Чехии российская сторона категорически отвергла, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала доказательством лжи.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных стран. В списке оказались два государства — Чехия и США.

На фоне этих событий власти Чехии предъявили требования к учителям школы при российском посольстве в Праге: с 31 мая учебное заведение было обязано получать аккредитацию в местном МВД на общих основаниях. В российском МИДе выразили сожаление в связи таким решением «в русле разверстой Прагой провокационной кампании», отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В департаменте информации и печати МИД РФ рассказали, что «прорабатываются все возможные варианты» сохранения школы в том или ином виде, но очевидно, что в условиях введенных чешской стороной ограничений и требований к учителям провести регистрацию на общих основаниях в МВД Чехии «рассчитывать на продолжение ее полноценного функционирования в привычном формате не приходится», передает «Российская газета».

В российском дипведомстве настаивают, что «вину за произошедшее целиком несет чешская сторона, которая в ультимативном порядке предъявила эти требования, даже не удосужившись выяснить, когда в России заканчивается учебный год».