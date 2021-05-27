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Синоптик рассказала о погоде в Москве в предстоящие выходные

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Температура в выходные в Москве понизится, город ожидают несильные дожди. Об этом в четверг, 27 мая, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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По ее словам, рабочая неделя завершится теплым днем с температурой +22...+24 градуса, по области она может достигнуть +26 градусов, однако в дневные часы пройдут дожди.

«День будет дождливый, особенно в дневные часы. Ожидаются кратковременные дожди локального характера, возможно, с грозой. За завтрашний день может выпасть от 3 до 14 мм осадков», — отметила синоптик в беседе с RT.

В субботу, 29 мая, погодные условия не будут сильно меняться, но количество осадков уменьшится. Столбики термометров зафиксируются на отметке +20...+22 градуса. В воскресенье, 30 мая, прогнозируется облачная погода с дождями, добавила Позднякова.

Кроме того, метеоролог предупредила о последующем понижении температуры вплоть до +18 градусов, что не дотягивает до климатической нормы.

Накануне российский Гидрометцентр пообещал москвичам дожди до конца весны. По данным специалистов, осадки принесет атмосферный фронт с запада. При этом температура воздуха будет держаться на уровне примерно +23 градуса.

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