Жди у лета погоды: начало купального сезона сдвинется на две недели

Центральную Россию в последних числах мая ожидает полярное вторжение, которое сдвинет начало купального сезона на 10–15 дней. Пока температура воды находится на уровне +16, что гораздо ниже оптимальных 22–24 градусов. Врачи предупреждают, что купание в водоемах раньше официального старта может быть опасно для людей со слабым иммунитетом. В первый день лета ночью в столичном регионе термометры покажут 3–8 градусов, днем 13–18. На севере и северо-востоке Подмосковья, в Костромской и Ярославской областях возможны заморозки. Но большинство регионов они всё же минуют.

Сентябрь после мая

С 30 мая в Центральной России начнется полярное вторжение, которое понизит температурный фон с летних показателей до сентябрьских, рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, 30 мая ночью ожидается 6–11 градусов, днем 11–16, 31 мая ночью будет 2–7 градусов, днем 12–17.

В первый день лета ночью термометры покажут 3–8 градусов, днем 13–18. Заморозки в конце мая в Центральной России возможны только в отдельных районах Ярославской, Костромской, Ивановской областей. Нулевые температуры могут подобраться в ночь на 31 мая к северным и северо-восточным границам Подмосковья.

Жди у лета Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

— Думаю, не стоит пугать аграриев. В конце мая и начале июня в большинстве регионов Центральной России заморозков всё же не будет, — подчеркнул Евгений Тишковец.

Что касается европейской части России, по его словам, существенное похолодание может быть в Архангельской, Вологодской областях и Республике Коми. Там температура может опуститься до трех градусов ниже нуля.

В возможных заморозках в июне в Центральной России уверена специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

— На следующей неделе будут такие условия, которые создадут возможности для заморозков, — отметила она в беседе с «Известиями».

При северо-восточном ветре напрямую будет поступать арктический воздух. Температура будет близкой к нулю градусов. Не исключено, что в пониженных местах рельефа температура может понижаться до слабоотрицательных значений, — добавила эксперт.

Заморозки, по ее словам, наиболее вероятны на севере и северо-востоке Подмосковья, в Костромской и Ярославской областях.

Купальный сезон переносится

Температура в июне в Центральной России в целом окажется близкой к норме. Для этого месяца будут характерны погодные качели: старт — прохладный, ниже нормы на 1–3 градуса, середина — норма, финал — теплее нормы на 1–3 градуса, отметил Евгений Тишковец.

— Это будет препятствовать прогреву воды, температура которой сейчас находится на уровне +16. В такой ситуации она нагреется до минимально допустимого для купания уровня (+18 градусов) не ранее начала второй декады июня. Купальный сезон откроется в период с 10 по 15 июня, хотя обычно начало купального сезона совпадает с наступлением календарного лета , — пояснил Евгений Тишковец.

По его словам, после похолодания в первые дни лета начнется медленное потепление, которое в течение последующих нескольких дней вернет температурный фон в пределы климатической нормы: ночью будет +8...+13, а днем +18...+23 градуса.

Жди у лета Фото: ТАСС/URA.RU/Александр Мамаев

Ранее «Известия» писали, что лето в целом порадует жителей средней полосы России теплой погодой. Температура воздуха, скорее всего, окажется выше климатической нормы, полагает Татьяна Позднякова.

— Можно рассчитывать на теплое лето. В этом сходятся данные российских и зарубежных специалистов. Среднемесячное отклонение может достичь трех градусов. Будет теплее, чем в предыдущее 30-летие, — рассказывала Татьяна Позднякова.

По ее словам, существует общая тенденция, согласно которой температура воздуха в целом растет — то самое глобальное потепление. Но это не означает, что каждый следующий сезон будет теплее предыдущего. Температура может колебаться.

— То есть сказать, что в 2022 году лето будет еще теплее, чем в этом году, неправильно. Абсолютно жаркое лето было в 2010 году, когда аномалия составляла целых семь градусов. Лето 2010 года не удалось побить еще ни одному последующему сезону, — отметила специалист.

Уходящая весна, по ее словам, была близка к климатической норме.

Не надо торопиться

Оптимальная температура воды для купания в водоемах — 22–24 градуса , подчеркнула научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

— Реакция организма на купание индивидуальна в зависимости от уровня адаптационных возможностей организма человека, — объяснила она. — Человек здоровый с крепкими адаптационными ресурсами имеет иммунную систему с более гибким ответом на внешние вызовы, способную сопротивляться и подстраиваться под изменяющиеся условия. В этом случае организм выбросит необходимые цитокины, ферменты, иммунные комплексы для защиты.

Жди у лета Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин