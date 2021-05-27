Суд в Москве оштрафовал Twitter за день на 9,5 млн рублей

Социальную сеть Twitter по итогам рассмотрения третьего протокола оштрафовали еще на 2,5 млн рублей, итого за день было назначено штрафных санкций на сумму 9,5 млн рублей. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Ранее в этот день соцсеть уже получила штрафы в размере 3 млн и 4 млн рублей за неудаление незаконной информации, в том числе публикаций, содержащих призывы к участию в несанкционированных акциях.

Также 27 мая глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что ведомство дало соцсети время до июня на удаление 9% запрещенной информации.

В апреле РКН уведомлял Twitter о необходимости удалить противоправный контент до 15 мая, а 16 мая Таганский суд Москвы признал законным решение оштрафовать соцсеть на 8,9 млн рублей за неудаление незаконной информации.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Сервису пригрозили блокировкой в случае, если он не начнет выполнять требования российского законодательства. Через полтора месяца после замедления работы Twitter удалил 91% запрещенных материалов.