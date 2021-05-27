Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Авто
Chery запатентовала в России обновленный кроссовер TXL
Общество
В правительстве поручили коммунальщикам готовиться к отопительному сезону
Мир
Генконсул указал на отсутствие данных о нарушениях судна «Амур» в Охотском море
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Twitter за день на 9,5 млн рублей
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Twitter еще на 4 млн рублей за неудаление контента
Общество
Рособрнадзор допустил дистанционную сдачу ЕГЭ в будущем
Общество
На Ставрополье задержаны готовившие теракт исламисты
Общество
Власти Петербурга уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
Мир
Латвия не стала ограничивать транзитные полеты для авиакомпаний Белоруссии

Суд в Москве оштрафовал Twitter за день на 9,5 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальную сеть Twitter по итогам рассмотрения третьего протокола оштрафовали еще на 2,5 млн рублей, итого за день было назначено штрафных санкций на сумму 9,5 млн рублей. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

По птичьим правам: грозит ли Twitter полная блокировка в России
Из-за отказа соцсети удалять запрещенный контент 10 марта Роскомнадзор начал замедлять ее работу в РФ

Ранее в этот день соцсеть уже получила штрафы в размере 3 млн и 4 млн рублей за неудаление незаконной информации, в том числе публикаций, содержащих призывы к участию в несанкционированных акциях.

Также 27 мая глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что ведомство дало соцсети время до июня на удаление 9% запрещенной информации.

В апреле РКН уведомлял Twitter о необходимости удалить противоправный контент до 15 мая, а 16 мая Таганский суд Москвы признал законным решение оштрафовать соцсеть на 8,9 млн рублей за неудаление незаконной информации.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Сервису пригрозили блокировкой в случае, если он не начнет выполнять требования российского законодательства. Через полтора месяца после замедления работы Twitter удалил 91% запрещенных материалов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021