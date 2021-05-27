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Суд оштрафовал Twitter на 3 млн рублей

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Соцсеть Twitter оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации, в частности призывов к участию в незаконных акциях в России. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Таганского районного суда Москвы в четверг, 27 мая.

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Сервис микроблогов признали виновным в нарушении порядка удаления информации, которая подлежит ограничению в соответствии с российским законодательством. Штраф назначен за нарушение ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В начале марта стало известно, что Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении против Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», мессенджера Telegram и YouTube. Отмечалось, что эти протоколы были связаны с тем, что социальные сети не удалили призывы к детям к участию в несанкционированных акциях.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Сервису пригрозили блокировкой в случае, если он не начнет выполнять требования российского законодательства. Через полтора месяца после замедления работы Twitter удалил 91% запрещенных материалов.

В апреле Роскомнадзор уведомлял Twitter о необходимости удалить запрещенный контент до 15 мая, а 16 мая Таганский суд Москвы признал законным решение оштрафовать Twitter на 8,9 млн рублей за неудаление противоправной информации. 25 мая Таганский суд оштрафовал Facebook на 26 млн рублей, а Google — на 6 млн рублей за неудаление запрещенного контента.

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