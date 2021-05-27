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Роскомнадзор дал Twitter время до июня на удаление всего запрещенного контента

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Роскомнадзор дал Twitter время до июня на удаление 9% запрещенной информации, рассказал глава ведомства Андрей Липов на пресс-конференции в рамках ежегодной коллегии ведомства.

По птичьим правам: грозит ли Twitter полная блокировка в России
Из-за отказа соцсети удалять запрещенный контент 10 марта Роскомнадзор начал замедлять ее работу в РФ

Ранее Twitter отчитался об удалении 91% запрещенной информации в своей сети.

«Мы планируем выйти с ними (Twitter — «Известия») на связь в первой декаде июня и послушаем, что они сделали для того, чтобы до конца убрать всю запрещенную информацию», — сказал Андрей Липов.

Другие западные сервисы тоже вышли на связь с Роскомнадзором, добавил глава ведомства. Один из таких сервисов также вернется в ведомство с ответом в первой декаде июня, уточнил он. Пока по просьбе самих компаний названия их Липов не указал. Однако он отметил, что диалог идет.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Сервису пригрозили блокировкой в случае, если он не начнет выполнять требования российского законодательства. Через полтора месяца после замедления работы Twitter удалил 91% запрещенных материалов.

В апреле Роскомнадзор уведомлял Twitter о необходимости удалить запрещенный контент до 15 мая, а 16 мая Таганский суд Москвы признал законным решение оштрафовать Twitter на 8,9 млн рублей за неудаление противоправной информации.

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