Роскомнадзор дал Twitter время до июня на удаление всего запрещенного контента

Роскомнадзор дал Twitter время до июня на удаление 9% запрещенной информации, рассказал глава ведомства Андрей Липов на пресс-конференции в рамках ежегодной коллегии ведомства.

Ранее Twitter отчитался об удалении 91% запрещенной информации в своей сети.



«Мы планируем выйти с ними (Twitter — «Известия») на связь в первой декаде июня и послушаем, что они сделали для того, чтобы до конца убрать всю запрещенную информацию», — сказал Андрей Липов.



Другие западные сервисы тоже вышли на связь с Роскомнадзором, добавил глава ведомства. Один из таких сервисов также вернется в ведомство с ответом в первой декаде июня, уточнил он. Пока по просьбе самих компаний названия их Липов не указал. Однако он отметил, что диалог идет.



С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Сервису пригрозили блокировкой в случае, если он не начнет выполнять требования российского законодательства. Через полтора месяца после замедления работы Twitter удалил 91% запрещенных материалов.



В апреле Роскомнадзор уведомлял Twitter о необходимости удалить запрещенный контент до 15 мая, а 16 мая Таганский суд Москвы признал законным решение оштрафовать Twitter на 8,9 млн рублей за неудаление противоправной информации.