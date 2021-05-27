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Суд в Москве оштрафовал Twitter еще на 4 млн рублей за неудаление контента

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал сеть микроблогов Twitter еще на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщили в четверг, 27 мая, в пресс-службе суда.

Было рассмотрено два протокола. По одному них соцсети назначен штраф в размере 4 млн рублей, по другому — 3 млн рублей. Итого сумма штрафных санкций составила 7 млн рублей.

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«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы компания «Твиттер Инк» признана виновной в двух административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн рублей», — сообщили «Известиям» в суде.

Ранее в этот день глава Роскомнадзора Андрей Липов дал Twitter время до июня на удаление 9% запрещенной информации.

26 мая Липов отметил, что через полтора месяца после замедления работы сеть микроблогов удалила уже более 90% запрещенных материалов.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Сервису пригрозили блокировкой в случае, если он не начнет выполнять требования российского законодательства.

Через полтора месяца после замедления работы Twitter удалил 91% запрещенных материалов.

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