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Twitter удалил более 90% запрещенного контента после замедления работы
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Twitter удалил более 90% запрещенного контента после замедления работы

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Через полтора месяца после замедления работы сеть микроблогов Twitter удалила уже более 90% запрещенных материалов. Об этом сообщил в среду, 26 мая, глава Роскомнадзора Андрей Липов.

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«До принятия мер в открытом доступе находилось несколько тысяч противоправных материалов, не удалявшихся с 2017 года. Через полтора месяца после замедления Twitter сообщил об удалении более 90% запрещенных материалов», — рассказал он на итоговом заседании коллегии ведомства.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Сервису пригрозили блокировкой в случае, если он не начнет выполнять требования российского законодательства.

Так, 16 мая Таганский суд Москвы признал законным решение оштрафовать Twitter на 8,9 млн рублей за неудаление противоправной информации.

В апреле Роскомнадзор уведомлял Twitter о необходимости удалить запрещенный контент до 15 мая.

Администрация соцсети, в свою очередь, выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования российского ведомства.

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