Песков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Повестка предстоящих в Сочи переговоров президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко в основном экономическая. Об этом журналистам 27 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что и в прошлый раз, когда они общались, обсуждались экономические вопросы, давались поручения экономическим блокам», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, в ходе встреч Владимира Путина и Александра Лукашенко проходит обмен мнениями по разным точкам конфликтов. Как добавил Песков, в 28 мая белорусский лидер расскажет Путину об инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair.

Будут обсуждаться и вопросы задержания российской гражданки Софии Сапеги, которая в настоящее время находится в СИЗО в Минске.

«Еще раз повторяю, в любом случае российская сторона будет делать всё необходимое для защиты прав российской гражданки, учитывая особый характер наших межгосударственных отношений, эта защита прав может осуществляться в самых разных форматах, в самых разных режимах», — добавил Песков.

Говоря о словах Лукашенко, что Путин извинился перед ним за обсуждение ситуации в Белоруссии с президентом США Джо Байденом, Песков добавил, что обсуждения третьих стран «не совсем принято в международной практике».

«Это не стоит воспринимать как непосредственно извинения, это фигура речи, Путин весьма корректен, он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивалась», — подчеркнул Песков. По его мнению, российский лидер проявил «политдипломатическую корректность».

Владимир Путин регулярно информирует своего белорусского коллегу об имевших место контактах, заключил представитель Кремля.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска 23 мая из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. Для сопровождения воздушного судна задействовали истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту гражданского самолета находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей Софией Сапегой.

Страны ЕС и США резко отреагировали на случившееся и анонсировали принятие санкций против Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти приняли необходимые меры из-за угрозы минирования самолета. Он также назвал лестью предположения о том, что случившееся было запланированной операцией белорусских спецслужб, и предъявил Западу требования компенсировать расходы Минска.