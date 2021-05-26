Роспотребнадзор выявил нарушения в 46 ресторанах Burger King и KFC в Москве

Специалисты Роспотребнадзора проверили 17-26 мая предприятия общественного питания Burger King и KFC на предмет соблюдения мер профилактики COVID-19, и выявили нарушения в 46 заведениях. Об этом пресс-служба управления ведомства по Москве сообщает в среду, 26 мая.

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований были обнаружены в 27 ресторанов Burger King и 19 ресторанов KFC.

По фактам выявленных нарушений на виновных должностных и юридических лиц составлено 48 административных протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, в том числе за многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, составлено четыре протокола о временном запрете деятельности и опечатано четыре ресторана Burger King ООО «Бургер Рус» (улица Ленинская Слобода, дом 16; Цветной бульвар, дом 13; улица Барклая, дом 10А; улица Краснодарская, дом 51, корп. 2). Материалы направлены в районные суды.

Устранение нарушений в Burger King и KFC находится на контроле управления Роспотребнадзора по столице. «В связи с сохраняющимися рисками распространения новой коронавирусной инфекции мониторинговые обследования объектов с массовым скоплением людей с целью профилактирования нарушений противоэпидемических мероприятий продолжатся», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с предпринимателями возможность создания свободных от COVID-19 зон в заведениях общественного питания.

Он добавил, что для восстановления туризма, а также сфер услуг, торговли и общественного питания необходимо обезопасить жителей города, передает RT. По словам мэра, для этого есть всё необходимое, в частности, возможность бесплатно сделать прививку от коронавируса.

Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 25 мая, к осени от COVID-19 должно быть привито 60% взрослого населения страны.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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