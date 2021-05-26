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Собянин предложил создать зоны для вакцинированных в ресторанах

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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать свободные от COVID-19 зоны в заведениях общественного питания для тех, кто сделал прививку от коронавируса. С такой инициативой он выступил в среду, 26 мая, на встрече с предпринимателями в «Бизнес. Технограде» на ВДНХ.

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«Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — сказал он.

Градоначальник отметил, что для восстановления туризма, а также сфер услуг, торговли и общественного питания необходимо обезопасить жителей города. По словам мэра, для этого есть всё необходимое.

В свою очередь, предприниматели предложили Собянину снизить контроль над ограничительными мерами — не сразу штрафовать, а после вынесения предупреждения. Мэр пообещал обсудить этот вопрос с профильными ведомствами.

Также предприниматели предложили провести инспекцию ограничительных мер, которые были введены в связи с пандемией COVID-19. Собянин поддержал эту инициативу.

«Очень хорошая идея. Давайте с департаментом предпринимательства пройдите по этим мерам. Ревизию этих мер проведем», — сказал он.

Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 25 мая, к осени от COVID-19 должно быть привито 60% взрослого населения страны.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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