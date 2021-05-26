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Верхняя планка: как прошел второй этап конкурса ПВО «Чистое небо»

Армейские состязания провели в Краснодарском крае
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Бронетранспортер БТР-80 преодолевает препятствия вброд
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
На Кубани завершился первый этап всеармейского конкурса ПВО «Чистое небо». Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Военнослужащие во время второго этапа Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений противовоздушной обороны
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
В этапе приняли участие более 100 военнослужащих в составе семи команд от военных округов, ВДВ, Береговых войск Северного флота, а также от Военной академии войсковой ПВО ВС РФ им. Василевского
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Стрелки-зенитчики во время второго этапа Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений противовоздушной обороны
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Стрелки-зенитчики соревновались в поражении скоростных и внезапно появляющихся воздушных целей
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Шеврон военнослужащего, участвующего в соревнованиях ПВО «Чистое небо»
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Лучшая команда будет представлять Россию на международном конкурсе «Чистое небо», который пройдет в начале августа на полигоне Корла в Китае
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Стрелки-зенитчики во время второго этапа Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений противовоздушной обороны
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Стрелки-зенитчики использовали для поражения условных целей ПЗРК «Игла» и пулеметы калибра 7,62
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Военнослужащие выполняют стрельбу по мишени ударного вертолета в движении во время второго этапа Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений противовоздушной обороны
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Военнослужащие выполняют стрельбу по мишени ударного вертолета в движении с борта БТР
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Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла»
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Так выглядит грозный переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла»
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Бронетранспортер БТР-80 преодолевает препятствия вброд во время второго этапа Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений противовоздушной обороны
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Водители БТР-80 и БТР-82А соревновались в преодолении препятствий, таких как броды, противотанковые рвы, косогоры и т.д.
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Ракета устремляется ввысь и через считаные секунды поразит мишень
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Стрелки-зенитчики во время второго этапа Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений противовоздушной обороны
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
БТР десантников успешно финиширует в соревнованиях по преодолению препятствий на марше
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