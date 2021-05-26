Россияне увидят сразу три астрономических явления одновременно

Впервые за 12 лет произойдут сразу три астрономических события одновременно. В среду ожидается суперлуние, полнолуние и лунное затмение, сообщает телеканал «Известия». Россияне смогут весь день наблюдать космические явления. Сначала спутник подойдет к Земле ближе чем на 362 тыс. км. Через 9 часов наступит полное затмение, его увидят на Дальнем Востоке. Луна останется в тени земли на 14,5 минуты, а общая продолжительность явления займет больше 5 часов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.