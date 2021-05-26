Кириенко исключил отграничение рынка РФ от иностранных компаний

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заверил, что цели ограничивать российский рынок от участия иностранных компаний нет.

«Но мы должны добиться того, чтобы любая иностранная компания, работающая на территории России, с уважением относилась к людям, которые живут и работают в России, а значит с уважением относится к законам, которые действуют на территории РФ», — сказал он на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора в среду, 26 мая.

Кириенко также указал, что задачи перед РКН будут только увеличиваться в связи с ростом влияния интернета и возникновением рисков.

«Такие вызовы, как пандемия [коронавирусной инфекции], ускорили переход даже тех процессов в образовании или в медицине, которые всегда были офлайн. Они тоже перемещаются в интернет-пространство» — отметил Кириенко.

По его словам, у подобного перехода есть как положительные, так и отрицательные стороны. К положительным он отнес появляющиеся уникальные возможности, к отрицательным — угрозы, связанные с обманом, хищением данных, а также с угрозой жизни и безопасности граждан.

Накануне Таганский суд Москвы признал Google виновной в тройном нарушении российского законодательства из-за отказа компании удалить запрещенный контент. Суд наложил штрафы на Google по всем трем эпизодам, общая сумма штрафных санкций составила 6 млн рублей.

11 мая арбитражный суд Москвы принял к производству иск американской компании, которая потребовала признать действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу незаконными. 24 мая в РКН заявили о готовности к диалогу с Google в судебном порядке.

Член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, экс-омбудсмен Челябинской области Маргарита Павлова 25 мая назвала данный иск Google к российским властям попыткой отстоять права вмешательства во внутренние дела РФ.

Речь идет о требовании российского ведомства удалить 12 публикаций, в которых содержатся призывы к участию в несанкционированных акциях в январе 2021 года.

Кроме того, 13 мая в Госдуме предложили обязать IT-компании, имеющие ежедневную аудиторию свыше 500 тыс. пользователей в РФ, открывать свои представительства на территории страны. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 21 мая.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн 20 мая уточнил, что крупные зарубежные IT-компании для полноценной работы в РФ должны выполнить два условия: создать филиал или полноценное представительство, а также личный кабинет на сайте Роскомнадзора.