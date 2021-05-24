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Google подала иск против Роскомнадзора

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Американская компания Google LLC подала иск к Роскомнадзору после требования российского ведомства заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает в понедельник, 24 мая, издание «Коммерсантъ».

Отмечается, что 11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству данный иск от Google LLC, который был подан 23 апреля. Согласно информации издания, компания требует признать действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу незаконными.

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До этого американская компания занимала позицию ответчика или третьего лица, добавляет «Газета.ру».

Ранее в марте в мировом суде Москвы сообщили, что в отношении Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google, не удаливших материалы, которые призывали детей участвовать в незаконных акциях, были составлены 12 протоколов об административном нарушении. Сообщалось, что Facebook и Twitter грозят штрафы по 12 млн рублей.

Ведомство еще январе выявило данные призывы в TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Тогда представители компаний были вызваны на составление подобных протоколов.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных российских городах прошли несогласованные акции. В социальных сетях активно распространялись призывы к несовершеннолетним принять в них участие. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания. В частности, несовершеннолетних граждан.

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