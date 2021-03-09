Facebook и Twitter могут оштрафовать за отказ удалить информацию о незаконных акциях

В отношении Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google, не удаливших материалы, призывающие детей участвовать в незаконных акциях, были составлены 12 протоколов об административном нарушении. Об этом 9 марта сообщили в мировом суде Москвы. В частности, Facebook и Twitter грозят штрафы по 12 млн рублей.

Отмечается, что в отношении компаний составлены протоколы по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети «Интернет» информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством РФ). Им грозят штрафы до 4 млн рублей.

«В судебный участок поступило два административных протокола в отношении Telegram, один протокол в отношении TikTok и по три протокола в отношении Facebook, Twitter и Google», — цитирует источник в суде «Интерфакс».

Так, Facebook и Twitter грозят штрафы по 12 млн рублей, так как по каждому из протоколов им грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Ранее, 25 февраля, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина заявила, что Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки.

10 февраля стало известно, что Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта будет составлять протоколы в отношении социальных сетей за распространение информации с призывами к несовершеннолетним принимать участие в незаконных акциях.

Призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях в TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube ведомство выявило еще 21 января. Представители компаний были вызваны на составление протоколов об административных правонарушениях.

3 февраля сообщалось, что Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тыс. призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях, все они были удалены. В свою очередь комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за подобные призывы.

В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в незаконных мероприятиях в соцсетях, их адресатами стали несовершеннолетние, в частности дети в возрасте 12–14 лет.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных российских городах прошли несогласованные акции. При этом в соцсетях активно распространялись призывы к несовершеннолетним принять в них участие. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.