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Роскомнадзор будет составлять протоколы за призывы к детям выходить на незаконные акции

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Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта будет составлять протоколы в отношении социальных сетей за распространение информации с призывами к несовершеннолетним принимать участие в незаконных акциях. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства в среду, 10 февраля.

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Призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях в TikTok, «Вконтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube ведомство выявило еще 21 января. Планируется, что все шесть площадок будут оштрафованы за нарушение закона. Представители компаний были вызваны на составление протоколов об административных правонарушениях.

При этом тогда не уточнялось, в какие сроки будут составлены протоколы. В результате в ведомстве отметили, что составление протоколов об административных правонарушениях по ст. 13.41 КоАП РФ состоится в период с 11 февраля по 1 марта.

Согласно действующему законодательству, штраф для юридических лиц за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта составляет от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения — 10% совокупного размера годовой выручки компании.

9 февраля сообщалось, что если западные социальные сети не будут исполнять требования российских властей об удалении контента, содержащего призывы к участию в незаконных акциях, Роскомнадзор может прибегнуть к блокировке таких ресурсов.

3 февраля сообщалось, что Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тыс. призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях, все они были удалены.

В свою очередь комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за подобные призывы.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января.

Правоохранительные органы РФ не раз предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.

В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в незаконных мероприятиях в соцсетях, их адресатами стали несовершеннолетние, в частности дети в возрасте 12–14 лет.

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