Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
СБУ получила разрешение на задержание депутата Верховной рады Козака
Экономика
Спрос на антистресс-игрушки «поп ит» вырос в пять раз за две недели
Спорт
Боксеры Кудряшов и Романов прошли процедуру взвешивания
Общество
Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в песнях Моргенштерна
Общество
Путин указал на попытки пересмотра роли Красной Армии в победе над фашизмом
Общество
Три московских проекта получили награды German Innovation Award
Авто
Lada Granta оснастили опцией управления через смартфон
Мир
Зеленский назвал возможный отказ США от санкций против СП-2 поражением Байдена
Интернет
Зарубежные IT-компании обяжут регистрироваться на сайте Роскомнадзора

Зарубежные IT-компании обяжут регистрироваться на сайте Роскомнадзора

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн во время беседы с журналистами заявил в четверг, 20 мая, что крупные зарубежные IT-компании для полноценной работы в России должны будут выполнить два условия.

«Это создание филиала или полноценного представительства и создание личного кабинета на сайте регулятора — Роскомнадзора, через который идет общение между государством и компанией», — уточнил он.

Иллюзия выбора: зачем ужесточать контроль над ИТ-гигантами
Как пользователи страдают от антиконкурентных практик интернет-площадок

По словам Хинштейна, выполнить подобные требования может любой, они просты и логичны. При этом депутат подчеркнул, что требование открывать банковские счета в российской юрисдикции не вошло в итоговую версию законопроекта.

«Мы понимаем, что они (компании. — «Известия») точно не будут открывать, это практически неадминистрируемо», — пояснил Хинштейн.

Он также сообщил, что внесение законопроекта в Госдуму планируется вечером в четверг.

Ранее, 13 мая, в Госдуме предложили обязать IT-компании, имеющие ежедневную аудиторию свыше 500 тыс. россиян, открывать свои представительства в России. В документе укажут меры ответственности за несоблюдение новой нормы.

В тот же день Лига безопасного интернета поддержала инициативу Госдумы. Также 13 мая председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев отметил, что глобальные технологические гиганты, такие как Facebook, Twitter, Amazon и другие, «активно пользуются» тем, что их головные офисы находятся за пределами российской юрисдикции. Эксперт выступил с предложением обязать компании, которые не захотят принимать закон, выплатить штраф. Для этого, по его словам, необходимо определить категории этих штрафов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021