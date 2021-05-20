Зарубежные IT-компании обяжут регистрироваться на сайте Роскомнадзора

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн во время беседы с журналистами заявил в четверг, 20 мая, что крупные зарубежные IT-компании для полноценной работы в России должны будут выполнить два условия.

«Это создание филиала или полноценного представительства и создание личного кабинета на сайте регулятора — Роскомнадзора, через который идет общение между государством и компанией», — уточнил он.

По словам Хинштейна, выполнить подобные требования может любой, они просты и логичны. При этом депутат подчеркнул, что требование открывать банковские счета в российской юрисдикции не вошло в итоговую версию законопроекта.

«Мы понимаем, что они (компании. — «Известия») точно не будут открывать, это практически неадминистрируемо», — пояснил Хинштейн.

Он также сообщил, что внесение законопроекта в Госдуму планируется вечером в четверг.

Ранее, 13 мая, в Госдуме предложили обязать IT-компании, имеющие ежедневную аудиторию свыше 500 тыс. россиян, открывать свои представительства в России. В документе укажут меры ответственности за несоблюдение новой нормы.

В тот же день Лига безопасного интернета поддержала инициативу Госдумы. Также 13 мая председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев отметил, что глобальные технологические гиганты, такие как Facebook, Twitter, Amazon и другие, «активно пользуются» тем, что их головные офисы находятся за пределами российской юрисдикции. Эксперт выступил с предложением обязать компании, которые не захотят принимать закон, выплатить штраф. Для этого, по его словам, необходимо определить категории этих штрафов.