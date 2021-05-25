Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
Мир
Ереван заявил о гибели военнослужащего в перестрелке на границе с Азербайджаном
Мир
Депутат ФРГ заявил о причастности спецслужб Запада к посадке самолета Ryanair
Мир
Зеленский предложил создать национальное сопротивление на Украине
Туризм
В АТОР назвали готовые выдавать россиянам визы европейские страны
Авто
ГД поддержала проект об ужесточении ответственности за нетрезвое вождение
Мир
В бундестаге оценили реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
Мир
Лавров и Макей обсудили инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске
Наука
Размер диска Луны увеличится на 6% во время суперлуния

Сенатор назвала иск Google отстаиванием права вмешиваться в дела России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, экс-омбудсмен Челябинской области Маргарита Павлова назвала попыткой отстоять права вмешательства во внутренние дела России иск руководства интернет-площадки Google к российском властям.

Приватное с полезным: РКН объяснил, зачем YouTube и WhatsApp нужны филиалы в РФ
В случае неисполнения закона о «приземлении» сервисы ждет замедление и блокировка

Речь идет об иске, в котором американская компания выступает против блокировки 12 видеозаписей, призывающих, по словам Павловой, к участию в несанкционированных митингах в январе 2021 года.

«Эти призывы были обращены в том числе к несовершеннолетним, то есть к детям», — отметила сенатор в Telegram-канале комиссии СФ.

Политик в то же время указала, что кто угодно может оспаривать в российских судах решения властей страны и суды, в свою очередь, должны рассматривать эти споры при строгом соблюдении законодательства РФ и принципов права.

Однако ситуацию с иском Google Павлова назвала знаковой, так как, по ее словам, компания из США, по сути, отстаивает право вмешиваться в российскую внутреннюю политику.

«Возникает вопрос, куда же делась забота о защите детей? Много лет американцы вкладывали немалые средства, поучая российские НКО и чиновников, как им следует защищать права ребенка. Но права детей немедленно исчезают, когда этих детей пытаются вовлечь в незаконную политическую деятельность», — написала она.

Павлова допустила, что стоит проверить и предыдущие попытки иностранных государств, считающих Россию «угрозой», перекроить ее семейную политику. В пример она привела штраф, который российский суд обязал выплатить американскую соцсеть Twitter за отказ удалить информацию, в которой также содержались призывы к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях.

Сенатор напомнила, что руководство микроблога также уклонялось от удаления материалов с призывами детей к самоубийствам, использования наркотических средств и даже содержащих детскую порнографию.

Она выразила уверенность, что перечисленные факты указывают на своевременность решения Совфеда обратить внимание на то, как с помощью иностранных цифровых корпораций происходит вмешательство во внутренние дела России.

На сегодняшний день зарубежные медиагиганты, как отметил сенатор, занимаются откровенной пропагандой деструктивных антисемейных идей, в том числе навязывают обществу так называемые однополые браки и аборты. Павлова указала, что распространяемая информация и материалы идут вразрез с теми ценностями, которые призвано защищать государство в соответствии с Конституцией страны.

«Уверена, что этой составляющей также необходимо уделить пристальное внимание, думая об угрозах для национальной безопасности России со стороны зарубежных цифровых корпораций», — заключила Павлова.

Ранее в этот же день Таганский суд Москвы признал Google виновным в тройном нарушении российского законодательства. Речь идет об отказе компании удалить запрещенный контент. Судом были наложены штрафы по всем трем эпизодам. Общая сумма штрафных санкций составила 6 млн рублей.

Иск американской компании, о котором говорила Павлова, арбитражный суд Москвы принял к производству 24 мая. Компания потребовала признать действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу незаконными, на что в этот же день в РКН заявили о готовности к диалогу с Google в судебном порядке.

Речь идет о требовании российского ведомства удалить противоправный контент, а именно 12 публикаций, в которых содержатся призывы к участию в несанкционированных акциях в январе 2021 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021