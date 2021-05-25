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Суд в Москве оштрафовал Google еще на 2 млн рублей за неудаление контента

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Интернет-площадка Google получила еще 2 млн рублей штрафа за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Таганского районного суда Москвы во вторник, 25 мая.

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Компанию признали виновной в нарушении порядка удаления информации, которая подлежит ограничению в соответствии с российским законодательством.

Ранее в этот же день Таганский суд за два аналогичных правонарушения оштрафовал Google на 4 млн рублей. Таким образом с учетом нового штрафа общая сумма штрафных санкций увеличилась до 6 млн рублей.

При этом накануне в Роскомнадзоре заявили, что дают Google сутки на удаление запрещенного на территории России контента. В противном случае, как сообщалось, на интернет-площадку будет наложен штраф.

Кроме того, тогда же в Роскомнадзоре предупредили, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск от Google LLC. Компания потребовала признать действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу незаконными, на что 24 мая в РКН заявили о готовности к диалогу с Google в судебном порядке.

Речь идет о требовании российского ведомства удалить противоправный контент, а именно 12 публикаций, в которых содержатся призывы к участию в несанкционированных акциях в январе 2021 года.

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