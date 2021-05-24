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Роскомнадзор выразил готовность вести диалог с Google в суде

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Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Google в судебном порядке. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин, комментируя иск компании.

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«Все будет в судебном порядке. Это наши требования, конечно», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в понедельник стало известно, что 11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск от Google LLC. Компания требует признать действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу незаконными.

Уточняется, что от компании потребовали удаления противоправного контента. Речь идет о 12 публикациях, в которых содержатся призывы к участию в несанкционированных акциях в январе 2021 года.

12 мая стало известно, что суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 5 млн рублей за неудаление данных о несогласованных акциях. В тот же день была оштрафована социальная сеть «ВКонтакте» по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Нарушение порядка ограничения доступа к информации».

Кроме того, сообщалось, что в мировой суд столичного Таганского района поступили четыре новых протокола об административном правонарушении в отношении Telegram за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.

Госдума на заседании 23 декабря прошлого года приняла закон о порядке признания интернет-ресурсов соцсетями и обязанности для владельцев сетей блокировать деструктивный контент. Согласно документу, соцсети должны ограничивать доступ к информации, которая выражает «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции России, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам и экстремизму.

Google неоднократно штрафовали в России за отказ от фильтрации запрещенного контента. Например, в декабре 2018 года — на 500 тыс. рублей, в 2019 году — на 700 тыс. рублей, а также в мае и декабре 2020-го — на 1,5 млн рублей и 3 млн рублей соответственно. Отмечалось, что в поисковой выдаче Google оставалось более 30% ссылок на запрещенную в Российской Федерации информацию.

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