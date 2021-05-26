В Польше «с болью» приняли заявление Байдена о санкциях против «СП-2»

Заместитель пресс-секретаря правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Радослав Фогель сообщил, что страна «с болью» приняла заявление американского лидера Джо Байдена о том, что дальнейшее введение санкций против газопровода «Северный поток – 2» («СП-2») было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.

«Мы с болью принимаем эти заявления и решения президента Соединенных Штатов, потому что мы считаем, что сохранение санкций было бы важным», — отметил он в эфире Польского радио в среду, 26 мая.

Фогель подчеркнул о неизменности позиции Польши относительно необходимости остановить «СП-2».

«Мы неизменно стоим на позиции, что строительство этого газопровода равнозначно передаче России в руки оружия — газового, энергетического оружия, которое будет использоваться, как это не раз было, также и в политической сфере», — сказал он.

Накануне Байден сообщил, что проект «СП-2» практически завершен, в связи с чем введение санкций на данном этапе стало бы контрпродуктивным решением с американской стороны.

20 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что предотвратить строительство «Северного потока – 2», который завершен на 95%, практически невозможно.

Также в мае администрация США отказалась вводить ограничения против оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG. При этом 21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток – 2». В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.