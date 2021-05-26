Загадочную военную базу обнаружили на острове в Йемене

На острове Маюн в Йемене обнаружили загадочную военную базу, которая находится на ключевом маршруте поставок энергоносителей и коммерческих грузов. Об этом сообщило во вторник, 25 мая, агентство Associated Press, со ссылкой на спутниковые снимки и собственные источники.

Согласно информации издания, остров, который находится в Баб-эль-Мандебском проливе, может стать отличным плацдармом для войны с йеменскими хуситами. Несколько лет назад Абу-Даби уже пытался построить на Маюне взлетно-посадочную полосу, которая позволила бы наносить авиаудары по материковому Йемену.

«Похоже, что это долгосрочная стратегическая цель — установить относительно постоянное присутствие. <…> Возможно, речь идет не только о войне в Йемене и ситуацию с судоходством следует рассматривать как ключевую», — рассказал в беседе с агентством редактор разведывательной компании Janes Джереми Бинни.

Уточняется, что, в случае если к 18 мая три взлетно-посадочные полосы будут построены, они смогут принимать штурмовики, транспортные и самолеты-разведчики. При этом официальные лица на условиях анонимности сообщили агентству, что Абу-Даби уже завозили на остров военную технику.

Ранее в апреле силы противовоздушной обороны аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Отмечалось, что БПЛА были подняты с территории Йемена, они были начинены взрывчаткой.

С августа 2014 года в Йемене ведется гражданская война между правительственными силами и хуситами. С марта 2015-го на стороне международно признанного правительства в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Договоренности, которые достигли стороны конфликта в конце 2018 года на переговорах в Швеции, так и не были выполнены.