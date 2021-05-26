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Мальта заинтересована в сертификации «Спутника V» ЕМА

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Мальта заинтересована в сертификации «Спутника V» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), заявил в интервью «Известиям» глава МИД страны Эварист Бартоло.

Он также рассказал о всесторонней поддержке российского препарата против коронавирусной инфекции, передает телеканал «Известия».

«Наши сотрудники в посольстве в Москве вакцинировались «Спутником V», и у них все хорошо. Они не только в порядке, но и с улыбкой говорят мне, что чувствуют себя даже лучше, чем раньше. Так что у нас нет предубеждений против российского препарата. Мы настолько поддерживаем российскую вакцину, что спросили о возможности производить ее у нас — на территории нашей страны», — отметил Бартоло.

Полное интервью главы МИД Мальты читайте на портале IZ.RU.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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