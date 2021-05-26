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Высотная миссия: как наши легкоатлеты готовятся к Олимпиаде

Мария Ласицкене прервала длинную медальную серию, а Илья Иванюк установил лучший результат сезона в мире
Фото: Getty Images/Ian MacNicol
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Высотная миссия: как наши легкоатлеты готовятся к Олимпиаде
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2021-05-25 21:38:29
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Самые многострадальные из российских спортсменов — отечественные легкоатлеты — приняли участие в своих первых стартах в олимпийском сезоне. Главная цель — подготовка к Олимпиаде в Токио, которая начнется в конце июля.Поскольку восстановление прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в системе World Athletics — дело не близкое, можно с уверенностью сказать, что наши легкоатлеты выступят в столице Японии под нейтральным статусом. Но критерии отбора до сих пор не утверждены.

Между тем уже стартовала в международных стартах главная российская звезда — трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. И это обернулось для нее первой за долгие годы неудачей — местом вне пьедестала.

Зато на внутрироссийском соревновании в Смоленске Илья Иванюк установил лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту. В ближайшие выходные он также впервые в 2021 году выступит на международной арене.

Ласицкене

Шесть лет 28-летняя спортсменка не выпадала из призовой тройки крупных турниров. 21 мая Мария выступила на контрольном турнире Anhalt 2021 в немецком Дессау. Это был первый международный выход Ласицкене за полтора года.

В Германии она пересеклась с Ярославой Могучих, своей конкуренткой на последнем чемпионате мира в Дохе. Тогда, осенью 2019 года, Мария взяла третье для себя золото ЧМ, а 19-летняя украинка стала второй. Минувшей зимой Могучих сильно прибавила. На турнире в Словакии в закрытых помещениях она преодолела планку в 2,06 м — повторение личного рекорда Ласицкене на воздухе. А в зале Мария и вовсе никогда так не прыгала: ее максимум пока равен 2,05 м.

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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В Дессау она оказалась седьмой. Ее результат — 1,80 м. Впервые с 2015 года Мария оказалась вне пьедестала. Могучих стала второй, уступив своей соотечественнице Ирине Геращенко.

Но на стартовом этапе Бриллиантовой лиги Ярослава выступить не могла: на соревнования в британском Гейтсхеде ее не допустили из-за нарушения ковидного регламента. Там в воскресенье, 23 мая, с результатом 1,91 м победу праздновала полячка Камила Личвинко. Второе и третье места заняли британки Эмили Бортвик и Морган Лейк. Вслед за ними расположилась Ласицкене. Она прыгнула на 1,88 м.

Пока не стоит делать преждевременных выводов относительно выступлений Марии, — заявила «Известиям» исполняющий обязанности президента ВФЛА, олимпийская чемпионка 2000 года Ирина Привалова. — Это были ее первые международные старты за долгое время. Главное, набрать форму к чемпионату России, где будет завершающая стадия отбора на Олимпиаду. Не сомневаюсь, что Мария подойдет к тому времени в оптимальной форме.

Иванюк

Ласицкене была единственной нашей легкоатлеткой, выступившей на стартовом этапе Бриллиантовой лиги. Остальные россияне присоединятся позже. В частности, в воскресенье на втором этапе в Дохе выступит коллега по амплуа Марии Илья Иванюк, бронзовый призер последнего чемпионата мира, также прошедшего в столице Катара.

На прошлой неделе на чемпионате Смоленской области он поразил всех тем, что показал лучший результат сезона в мире. 28-летний спортсмен прыгнул на 2,37 м.

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Илья Иванюк

Также в Дохе выступит чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Вместе с Ласицкене, Иванюком и еще одной шестовичкой Аксаной Гатауллиной в конце апреля она первой получила нейтральный статус от World Athletics, что позволяет им выступить на международных соревнованиях и оставляет надежду на поездку в Токио.

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22 мая к ним добавились еще 23 человека. Среди них серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне Елена Соколова, серебряный призер ЧМ-2019 в ходьбе на 20 км Василий Мизинов, серебряный призер ЧМ-2017 в метании молота Валерий Пронкин и серебряный призер ЧМ-2019 в прыжках в высоту Михаил Акименко.

Мы можем ждать от Иванюка многого на международных стартах, — сказал «Известиям» бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев. — И раз он показал такой серьезный результат в Смоленске, надо быстрее проверять его на международной арене, потому что соревнования дома без допинг-контроля — это одно. А старты за рубежом в компании главных конкурентов — другое. Отсутствие серьезной международной практики накануне Олимпиады может стать большой проблемой для Ильи, поэтому ему срочно нужно получить возможность проверить себя в максимально сложных условиях.

Сложность отбора

При этом отобраться на Олимпиаду смогут лишь десять наших легкоатлетов. Пока ВФЛА не утвердила критерии отбора людей из числа допущенных до международных стартов. 21 мая по итогам заседания президиума федерации этот вопрос отложили на потом. Причиной стал «конфликт интересов», обнаруженный международными экспертами и офицерами по этике у нескольких членов президиума, «имеющих родственные связи со спортсменами, претендующими на попадание в десятку, или тренирующих их», сказано в сообщении федерации.

Было решено создать рабочую группу во главе с и.о. президента ВФЛА Ириной Приваловой, в которую войдут члены президиума, не связанные с претендующими на поездку в Токио спортсменами. Эта группа и определит состав участников.

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Фото: РИА Новости/Александр Патрин

Думаю, что критерии отбора — это одна из юридических основ действий федерации по формированию состава сборной, — резюмировал Валентин Балахничев. — Если не знать критерии отбора, то неизвестно, к чему готовиться, как строить подготовку. В свое время мы ввели, на наш взгляд, демократичную процедуру, когда чемпион России и серебряный призер попадали в состав сборной в своей дисциплине, а третьим шел без отбора лидер сезона. Учитывались все интересы. Ты должен был быть или в двойке лучших в национальном первенстве, или лидировать в мировом сезоне. Отсутствие системы отбора не позволяет тренерам планировать подготовку к главному старту сезона. Возможно, все сложности из-за внешнего управления ВФЛА со стороны World Athletics.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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