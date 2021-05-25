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В Думу внесли проект о включении вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении вакцины от коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок. Это следует из базы данных на сайте нижней палаты парламента.

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Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается дополнить закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», внеся вакцину от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок.

25 мая глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что к осени от коронавирусной инфекции должно быть привито 60% взрослого населения России.

Министр здравоохранения также заявил, что переломить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионах России может вакцинация. Он отметил, что врачам следует подавать пример населению, чтобы стимулировать данную процедуру.

24 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для полной победы над коронавирусом жителям страны необходимо проходить вакцинацию. Она добавила, что проблем с вакцинами нет, препараты доступны всем желающим.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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