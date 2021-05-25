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В Совфеде назвали возможные темы встречи Путина и Байдена

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Во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут обсуждаться самые разнообразные вопросы, сами переговоры важны, так как двусторонние отношения зашли в «глубокий тупик». Об этом во вторник, 25 мая, заявил «Известиям» первый зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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«Встреча очень важна, потому что наши отношения зашли в глубокий тупик и пора начинать разбирать завалы. Это признает и американская сторона, и наш министр [иностранных дел Сергей] Лавров об этом сказал. Темы могут обсуждаться самые разнообразные, я думаю, что об этом знают только те, кто готовит встречу: сам президент, прежде всего, и его помощники», — сказал он.

При этом сенатор предположил, что в рамках встречи могут обсуждаться такие вопросы, как двустороннее сотрудничество, какие-то попытки «выйти из тупика», разоружение, обстановка в мире, ситуация на Украине и на Ближнем Востоке. Кроме того, Джабаров указал на то, что важнейшей темой будет борьба с COVID-19.

О результатах этой встречи, по словам политика, говорить преждевременно, так как пока это может быть только очное знакомство в ранге президентов, возможность «посмотреть друг другу в глаза», а также выслушать оппонента. Однако Джабаров отметил, что в России, как и в мире, надеются на эту встречу и на то, что она может помочь разобраться во многих вопросах.

Ранее в этот день стало известно, что президенты России и США проведут встречу 16 июня в Женеве.

Байден предложил Путину провести в ближайшие месяцы саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров.

12 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что Москва занимается изучением предложения Вашингтона. Он уточнил, что российская сторона не отказывается от диалога с США, но первостепенным моментом остается правильная подготовка встречи.

24 мая Лавров указал на то, что российский и американский лидеры самостоятельно определят темы, которые будут обсуждаться в ходе саммита. При этом он добавил, что Путин готов рассматривать двусторонние отношения и глобальные проблемы.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопросы, касающиеся стабильности, являются неотъемлемой частью переговоров России и США и будут обсуждаться на всех уровнях.

О том, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии, тогда же сообщало издание Tages-Anzeiger. Аналогичные данные о месте проведения переговоров приводил и журналист американской телекомпании NBC Джефф Беннетт.

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