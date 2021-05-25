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«Справедливая Россия — За правду» предложила ввести ежемесячные выплаты в 10 тыс. рублей

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Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила ежемесячно выплачивать всем россиянам около 10 тыс. рублей. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил член Центрального совета партии Николай Стариков.

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Он пояснил, что выплата получит название «Справедливый базовый доход» (СБД).

По словам Старикова, партия предлагает начать выплаты уже с января 2022 года.

«Сегодня около 18 млн сограждан живут за чертой бедности, и те ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, приводят к тому, что людей за чертой бедности становится всё больше и больше. На этом фоне необходимо предложить, и такие меры у партии есть, сегодня мы презентуем вам идею «Справедливого базового дохода». Это регулярная выплата со стороны государства человеку по факту рождения», — отметил Стариков в ходе пресс-конференции, посвященной презентации инициатив партии.

Накануне торгово-промышленная палата (ТПП) России подготовила резолюцию с предложением целевых выплат на приобретение продуктов питания для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, — безработных или семей с детьми, доходы которых ниже прожиточного минимума.

В ТПП подчеркнули, что административное регулирование цен не может рассматриваться как «эффективная мера поддержки» населения с низкими доходами, потому что временные результаты регулирования цен правительством могут обернуться рядом негативных последствий и потенциальными рисками, которые угрожают развитию производства и благосостоянию населения.

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