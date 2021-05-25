«Справедливая Россия — За правду» предложила ввести ежемесячные выплаты в 10 тыс. рублей

Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила ежемесячно выплачивать всем россиянам около 10 тыс. рублей. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил член Центрального совета партии Николай Стариков.

Он пояснил, что выплата получит название «Справедливый базовый доход» (СБД).

По словам Старикова, партия предлагает начать выплаты уже с января 2022 года.

«Сегодня около 18 млн сограждан живут за чертой бедности, и те ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, приводят к тому, что людей за чертой бедности становится всё больше и больше. На этом фоне необходимо предложить, и такие меры у партии есть, сегодня мы презентуем вам идею «Справедливого базового дохода». Это регулярная выплата со стороны государства человеку по факту рождения», — отметил Стариков в ходе пресс-конференции, посвященной презентации инициатив партии.

Накануне торгово-промышленная палата (ТПП) России подготовила резолюцию с предложением целевых выплат на приобретение продуктов питания для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, — безработных или семей с детьми, доходы которых ниже прожиточного минимума.

В ТПП подчеркнули, что административное регулирование цен не может рассматриваться как «эффективная мера поддержки» населения с низкими доходами, потому что временные результаты регулирования цен правительством могут обернуться рядом негативных последствий и потенциальными рисками, которые угрожают развитию производства и благосостоянию населения.