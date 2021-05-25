Сотрудники посольства Мальты привились «Спутником V»

Сотрудники посольства Мальты в России привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом 25 мая сообщил министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло.

«Я могу сказать, что все сотрудники нашего посольства привились «Спутником». Они живы и здоровы и, кажется, чувствуют себя лучше, чем раньше», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сочи.

По словам Бартоло, который двумя днями ранее допускал возможность регистрации «Спутника V» в Евросоюзе до конца июня, Мальта будет способствовать тому, чтобы этот процесс шел быстрее, поскольку стране важен приток российских туристов.

Главы МИД России и Мальты провели 25 мая переговоры, в ходе которых обменялись мнениями по комплексу двусторонних отношений, региональной и международной проблематике. В частности, Лавров сообщил о подготовке целого ряда межведомственных меморандумов в сферах культуры, спорта, здравоохранения, молодежной политики и готовности содействовать реализации планов в отношении межпарламентских контактов.

В приветственном слове глава российского МИДа также указал на символичность объявления 25 мая «Аэрофлотом» возобновления регулярного авиасообщения с Мальтой. 14 мая сообщалось, что решение о возобновлении авиасообщения со страной принята с учетом эпидемиологической обстановки.

21 мая вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что успех российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в мире обусловлен ее высокой эффективностью, которую подтвердили международные эксперты. Она также указала на необходимость ускорения процедуры преквалификации новых вакцин против коронавируса в ВОЗ.

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало в первых числах марта. Месяцем ранее регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал РФПИ.

В начале мая ВОЗ сообщила, что надеется оценить безопасность «Спутника V» в конце июня или в июле.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в России и мире вакциной от COVID-19.