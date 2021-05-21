Голикова указала на важность ускорения преквалификации вакцин в ВОЗ

Процедуру преквалификации новых вакцин против коронавируса во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо ускорить. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе Глобального саммита по здравоохранению.

«Видим резервы для повышения практической отдачи от деятельности образованной в прошлом году инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 и ее вакцинному компоненту — COVAX. Нужно ускорить в ВОЗ процедуру преквалификации новых вакцин, расширение списка вакцин в портфеле указанного механизма», — отметила она.

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» ЕМА начало в первых числах марта. Месяцем ранее сообщалось, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал РФПИ.

В начале мая ВОЗ сообщила, что надеется оценить безопасность российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в конце июня или в июле.

Как подчеркнула эксперт организации Марианджела Симао, специалисты ВОЗ посетят пять различных производств препарата, на двух из них к ним присоединятся эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.