Голикова объяснила международный успех вакцины «Спутник V»

Успех российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в мире обусловлен ее высокой эффективностью, которую подтвердили международные эксперты. Об этом в пятницу, 21 мая, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она добавила, что препарат отличается безопасностью, легкостью транспортировки и хранения.

«Успех «Спутника» объясняется просто. Это высокая эффективность, подтвержденная международными экспертами, безопасность, легкость транспортировки и хранения», — отметила Голикова в ходе Глобального саммита по здравоохранению.

Вице-премьер подчеркнула, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая в настоящее время одобрена уже почти в 70 государствах.

«Спутник V» выведен среди других аналогов на второе место. Поставки препарата уже идут в 35 стран мира, его выпуск начат или находится в стадии запуска в Белоруссии, Индии, Казахстане, Китае, Сербии, Турции, Южной Корее и других странах», — подчеркнула Голикова.

По ее словам, РФ готова делиться опытом с зарубежными странами. Она напомнила, что в рамках Евразийского экономического союза было запущено электронное приложение для безопасных международных поездок «Путешествую без COVID-19», которое используется в странах — членах ЕАЭС с февраля. Оно позволяет пользователям отыскать лабораторию для сдачи ПЦР-теста и получить необходимые документы.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе прошлого года и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Вакцина входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день применение препарата одобрено в 66 странах.