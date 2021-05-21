Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Минздрав указал на добровольный характер вакцинации от COVID-19
Мир
Губернатор Нью-Йорка разыграет $5 млн среди привившихся от COVID-19
Мир
Суд оставил в силе решение о круглосуточном домашнем аресте Медведчука
Общество
В Москве выписали около 1,3 млн штрафов за нарушение мер по COVID-19
Культура
Манижа приняла участие в первой репетиции финала «Евровидения»
Мир
Число зараженных «черной плесенью» в Индии превысило 7 тыс. человек
Мир
Байден обиделся на не рассмеявшихся над его шуткой студентов
Спорт
Хоккеист Бурдасов забросил первую шайбу сборной России на ЧМ-2021
Мир
Маск назвал российскую молодежь талантливой и энергичной
Сюжет:

Голикова объяснила международный успех вакцины «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Успех российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в мире обусловлен ее высокой эффективностью, которую подтвердили международные эксперты. Об этом в пятницу, 21 мая, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

При полном препарате: как РФ поможет бедным странам в борьбе с COVID
Москва ждет решения ВОЗ по «Спутник V», чтобы подключиться к COVAX

Она добавила, что препарат отличается безопасностью, легкостью транспортировки и хранения.

«Успех «Спутника» объясняется просто. Это высокая эффективность, подтвержденная международными экспертами, безопасность, легкость транспортировки и хранения», — отметила Голикова в ходе Глобального саммита по здравоохранению.

Вице-премьер подчеркнула, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая в настоящее время одобрена уже почти в 70 государствах.

«Спутник V» выведен среди других аналогов на второе место. Поставки препарата уже идут в 35 стран мира, его выпуск начат или находится в стадии запуска в Белоруссии, Индии, Казахстане, Китае, Сербии, Турции, Южной Корее и других странах», — подчеркнула Голикова.

По ее словам, РФ готова делиться опытом с зарубежными странами. Она напомнила, что в рамках Евразийского экономического союза было запущено электронное приложение для безопасных международных поездок «Путешествую без COVID-19», которое используется в странах — членах ЕАЭС с февраля. Оно позволяет пользователям отыскать лабораторию для сдачи ПЦР-теста и получить необходимые документы.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе прошлого года и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Вакцина входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день применение препарата одобрено в 66 странах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021