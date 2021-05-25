Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая, говорится на сайте правительства.

14 мая сообщалось, что решение о возобновлении авиасообщения с этими странами принято с учетом эпидеомологической обстановки в них.

Отмечается, что из Москвы в Джидду, Канкун и Лиссабон планируется по три рейса в неделю. Два рейса в неделю будет осуществляться из столицы в Рейкьявик и Валетту.

Тогда же, 14 мая, стало известно, что оперштаб принял решение об увеличении с 25 мая на взаимной основе количества регулярных рейсов с Южной Кореей. Так, из Владивостока в Сеул будут осуществляться по три рейса в неделю, из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул — по одному рейсу в неделю.

Кроме того, авиасообщение с Финляндией увеличивается до семи рейсов в неделю из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще по семь рейсов в неделю с 25 мая будут осуществлены по маршрутам Москва–Токио и Владивосток–Токио. Согласно информации оперштаба, один рейс в Токио возобновляется из Южно-Сахалинска.

Россия ограничила авиасообщение с рядом стран в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. Рост заболеваемости начался в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

Постепенно ограничения с рядом стран снимались. Однако некоторые государства приняли решение о допуске туристов только в случае подтверждения их вакцинации. Так, 13 мая 2021 года министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что страна будет принимать путешественников, привитых «Спутником V», а также прошедших вакцинацию китайским препаратом от COVID-19. Спустя день Греция отменила ограничения на въезд россиян. Теперь граждане России могут не проходить карантин при наличии вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.